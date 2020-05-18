Мнение: Сторонникам Порошенко безразличен Донбасс

Сторонникам бывшего президента Украины Петра Порошенко стают безразличны оккупированные территории на Востоке Украины. На это обратила внимание народный депутат, юрист Антонина Славицкая в своем телеграмм-канале.

«Алена Яхно рьяная сторонница Петра Алексеевича, каковых нынче именуют просто - порохоботами. Ну, и это наверно личное дело каждого: кого поддерживать, и как - идейно или на коммерческой основе. Но конкретно этот ее пост очень честный. Ведь так и есть. Им абсолютно безразличны две области на Востоке. Они для них, высшей арийской расы – «ментально инородные». Поэтому от ЕС и сторонников вы всегда услышите тысячи причин, переплетенных «красными линиями» с тем, чтобы война на Востоке страны никогда не прекратилась. ДумайТЕ», - сообщила юрист.