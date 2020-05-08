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Мнение: Саакашвили может потребовать должность по солиднее

08.05.2020 / 15:20
Вчера он был трудоустроен и вступил в должность главы Исполнительного комитета реформ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может и не удовлетвориться одной должностью в комитете реформ.

Такое мнение высказала в своем телеграмм-канале народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«Этот день таки настал. Вчера Михаил Саакашвили был наконец трудоустроен и вступил в должность председателя Исполнительного комитета реформ. Теперь за реформы в Украине можно быть спокойным)», - сообщила юрист.

По ее мнению, Саакашвили - человек слишком активный, чтобы удовлетвориться только одним направлением, еще и на общественных началах.

«Не сомневаюсь, что довольно скоро он выйдет из тесных рамок своего функционала. В связи с чем, возникают закономерные вопросы:

1. Как скоро Саакашвили потребует от президента повышения до, скажем, уровня премьер-министра?

2. Какими словами он начнет говорить о Зеленском, когда тот ему откажет?

3. Как быстро будет бегать по крышам, когда его будут пытаться поймать и депортировать из Украины?

4. Какими силами будет прорывать границу, чтобы вернуться назад?

5. Какую должность он выклянчит у следующего главы государства?», - отметила Славицкая и добавила, что следует запастись попкорном и смотреть.

Саакашвили, Славицкая
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