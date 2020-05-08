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На Запорожье верующие УПЦ провели уборку на захоронениях неизвестных воинов Второй мировой войны

08.05.2020 / 15:25
На Запорожье верующие УПЦ провели уборку на захоронениях неизвестных воинов Второй мировой войны
Запорожская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Захоронения находится возле села Киевское

На Запорожье в преддверии великого праздника - Дня Победы настоятель Новониколаевского благочиния Андрей Илькив вместе с православными прихожанами провели уборку на захоронениях неизвестных воинов, погибших в дни Второй мировой войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, захоронения находится возле села Киевское.

«Более 15 лет подряд за могилой неизвестным воинам на небольшом кургане, где во время войны был великий бой, и погибло много советских воинов, ухаживают прихожане Свято-Николаевского храма, чтят память о воинской славе и доблести земляков», - сообщили в епархии.

Источник: Inpress.ua
Запорожье, УПЦ
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