На Запорожье верующие УПЦ провели уборку на захоронениях неизвестных воинов Второй мировой войны

На Запорожье в преддверии великого праздника - Дня Победы настоятель Новониколаевского благочиния Андрей Илькив вместе с православными прихожанами провели уборку на захоронениях неизвестных воинов, погибших в дни Второй мировой войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, захоронения находится возле села Киевское.

«Более 15 лет подряд за могилой неизвестным воинам на небольшом кургане, где во время войны был великий бой, и погибло много советских воинов, ухаживают прихожане Свято-Николаевского храма, чтят память о воинской славе и доблести земляков», - сообщили в епархии.