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Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ

08.05.2020 / 15:14
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Об этом свидетельствует указ № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ"

Прямая речь Зеленского: "Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны".

Детали: Зеленский подписал указ 7 мая.

Также этим указом он назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Напомним: 30 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, но отказался говорить, о каком именно посте идет речь.

В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.

В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.

Однако в Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.

Кроме того, Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером.

Позже Саакашвили говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.

Источник

назначение, указ, Саакашвили
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