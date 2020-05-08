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Кличко требует от силовиков доказательств вины своего зама или извинений

08.05.2020 / 14:43
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить информацию о расследовании в отношении своего первого заместителя Николая Поворозника.

Об этом мэр столицы заявил в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы

Прямая речь: "Я хочу обратиться к правоохранительным органам предоставить информацию относительно расследования. Ибо до сих пор Николая Поворозника не вызывали на допрос - ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Не предоставили пока и никаких подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ. Также официальных сообщений по делу правоохранительные органы до сих пор не сделали.

Я требую официальной информации о якобы фактах, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником. В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над I. Виноват - должен отвечать по закону! Не виноват - зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть?!".

Напомним, вечером 14 апреля стало известно, что сотрудники СБУ взялись за Николая Поворозника, поскольку подозревают, что он через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.

Позже первый заместитель Кличко заявил, что все годы работал честно, а история со взяткой является провокацией.

15 апреля в комментарии УП Поворозник отметил, что не собирается уходить с поста в столь ответственный для столицы момент, но уже 17 апреля Кличко заявил, что его заместитель написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования.
На время расследования Кличко возложил исполнение обязанностей первого заместителя председателя КГГА на Валентина Мондриевского.

Источник

КГГА, Кличко, Поворозник
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