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Кличко об обысках у своего зама: кто-то должен сесть

16.04.2020 / 11:51
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник виноват, то он должен ответить, но следствие должно быть открытым и публичным.

Об этом Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции 16 апреля.

Прямая речь: "Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество. Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над і. И ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело!"

Кличко подтвердил, что у Поворозника в кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия. Он добавил, что главным принципом, по которому он стал мэром является нулевая толерантность к коррупции.

Мэр отметил, что не покрывал и не будет покрывать своего подчиненного. Но предупредил, что это могут быть "политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть".

Напомним: сотрудники СБУ 14 апреля задокументировали, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник через посредника требовал взятку в 125 000 долларов (более 3 миллионов гривен) от представителя компании-застройщика.

Сам Поворозник заявляет, что все годы работал честно, а история со взяткой является провокацией, и просит правоохранителей разобраться со СМИ, которые писали об обысках и вымогательство.

Источник

взятка, КГГА, Кличко, Поворозник
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