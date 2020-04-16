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На Пасху богослужения УПЦ покажут по телевидению

16.04.2020 / 11:58
На Пасху богослужения УПЦ покажут по телевидению
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Телетрансляция схождения Благодатного Огня пройдет в Великую Субботу, 18 апреля, начиная с 13.00 на телеканале «Интер»

В ночь с 18 на 19 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, Пасхальные богослужения УПЦ покажет ряд украинских телеканалов.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Пасхальное богослужение будут транслировать:

23.00 - телеканал «Интер»;

23.10 - телеканал «Украина»;

23.30 - телеканал «Глас».

Повтор трансляции на ТК «Глас» в воскресенье 19 апреля в 14.00.

Телетрансляция схождения Благодатного Огня пройдет в Великую Субботу, 18 апреля, начиная с 13.00 на телеканале «Интер».

Утром этого же дня в 05.40 «Интер» покажет документальный проект «Паломничество на Святую Землю»; в 06.40 – документальный проект «Тысяча лет на Афоне».

В 06.35 выйдет очередной выпуск программы «Слово Предстоятеля».

Состоятся прямые трансляции пасхальных богослужений на телеканалах «112 Украина», ZiK и NewsOne. Отмечается, что в субботу, 18 апреля, покажут прямую трансляцию из Свято-Успенской Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лавр, а также Зимненского Святогорского Успенского монастыря и других храмов. Начало трансляции запланировано на 23.00.

На телеканале «112 Украина» в воскресенье, 19 апреля, запланирован большой пасхальный эфир. С 11.00 до 13.00 состоится масштабный праздничный телемарафон «Пасха. Мы люди!».

Источник: Inpress.ua
Пасха, УПЦ
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