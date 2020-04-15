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Первого замглавы КГГА Поворозника уличили на взятке, задержан посредник

15.04.2020 / 16:48
В помещениях КГГА прошли обыски после того, как сотрудники СБУ задокументировали вымогательство первым зампредседателя КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

Об этом сообщает ТСН во вторник, 14 апреля, вечером со ссылкой на собственные источники.

Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" эту информацию.

Как отмечается в сообщении, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении $60 тыс. Также обсуждались планы получения $246 тыс по другому объекту строительства.

В эфире ТСН были продемонстрированы фотографии с места обысков и задержания посредника.

Источник

взятка, СБУ, КГГА, обыски, Поворозник
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