Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина

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17:14
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения
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13:51
В работе 70 вакцин от коронавируса, есть три "лидера" – ВОЗ
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17:59
ВОЗ не исключает возможность рецидива коронавируса у выздоровевших
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11:46
Путин вышел на связь и сказал об ухудшении ситуации с коронавирусом
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15:54
В ВОЗ заявили, что вспышки коронавируса продлятся до изобретения вакцины
- 17:14
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09:43
В МВФ прогнозируют падение мировой экономики
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13:50
На тушение пожаров под Чернобылем выделили почти 45 миллионов из резервного фонда
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12:48
ЕС и Всемирный банк отмечают прогресс Украины в сфере управления государственными финансами
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10:23
Подписание закона о рынке земли разблокировано
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09:42
Противодействие COVID-19 и экономика: обнародовали Программу действий Кабмина
- 09:43
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15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
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17:59
Как защитить глаза от коронавируса
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07:52
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
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18:12
5 продуктов, которые снижают защиту от коронавируса
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18:12
5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача
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17:59
10 видов воды, которой можно утолить жажду
- 17:59
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09:21
На Житомирщине задержали поджигателей
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09:12
Редкие кадры: шакалы на улицах Тель-Авива
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09:14
Мужчина устроил стрельбу и ранил 4 спецназовцев в Шаргороде
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09:12
За нарушение карантина в полицию забрали двух "качков" из Гидропарка
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09:18
Нацполиция и СБУ блокировали канал поставки оружия и боеприпасов из зоны ООС в столицу
- 09:21
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10:16
Эпидемия коронавируса оказала неожиданное влияние на каналы Венеции
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09:24
Жители Запорожья принесли цветы и игрушки в парк, где погибла девочка
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09:12
Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского
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09:16
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
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09:12
На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света
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