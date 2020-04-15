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Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина

15.04.2020 / 16:17
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал украинцев отмечать Пасху дома, от чего во многом будет зависеть спокойное прохождение эпидемии коронавируса в стране.

"Уверен, вы знаете о ситуации в Киево-Печерской лавре. Сейчас на территории монастыря подтверждено уже почти 100 заболевших коронавирусом, и, к сожалению, есть два летальных случая. Всем заболевшим мы желаем скорейшего выздоровления. Но вся эта ситуация показывает, что для коронавируса не важна ваша национальность, пол или вероисповедание. Показывает, что нельзя относиться к болезни легкомысленно", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник, 14 апреля.

Зеленский вновь призвал украинцев на Пасхальные праздники быть дома, и рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев так и планируют сделать. Он напомнил, что есть договоренности с украинскими медиагруппами, и граждане смогут увидеть трансляцию богослужений из всех церквей на телевизионных каналах Украины.

"Каждый из нас понимает, что в этом году придется менять традиции. И делать это ради собственной безопасности – зрелость и мудрость нации. От нашего поведения на Пасху, от нашей дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина. Как я и говорил ранее - мы все хотим как можно быстрее преодолеть болезнь, получить хорошее и традиционное лето. Давайте вместе постараемся ради общей цели, и будем праздновать Пасху дома. Это касается не только освящения корзин, это касается и традиционных пикников и походов в гости. Не в этом году. Пожалуйста, ради безопасности себя и ближнего", - подчеркнул он.

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коронавирус, карантин, Пасха, Зеленский
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