Юрист рассказала, кто от "Слуги народа" может пойти кандидатом в мэры Одессы

Существует вероятность, что от партии "Слуг народа" кандидатом в мэры Одессы выдвинут бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области и "главного реформатора" Украины Михаила Саакашвили.

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

"Социология по Одессе свидетельствует о том, что есть большая вероятность, что от "Слуг народа" кандидатом в мэры Одессы могут выдвинут руководителя "Офиса простых решений и результатов" Михаила Саакашвили", - написала она.

Юрист напомнила о недавнем предложении экс-губернатора посадить 360 судей и ликвидировать Конституционный Суд. Кроме этого, на днях известная телеведущая Тина Канделаки рассказала про домогательства Михаила Саакашвили.

"Но после Яременко и Корниенко это выглядит вполне себе безобидно, да и в духе партии. Ну а Тина, конечно "агент Кремля" и все это "российский сценарий", - подытожила Славицкая.