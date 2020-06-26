Войти | Зарегистрироваться
16:02

пятница,
26 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Юрист рассказала, кто от "Слуги народа" может пойти кандидатом в мэры Одессы

26.06.2020 / 15:36
Им может стать руководитель "Офиса простых решений и результатов" Михаила Саакашвили

Существует вероятность, что от партии "Слуг народа" кандидатом в мэры Одессы выдвинут бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области и "главного реформатора" Украины Михаила Саакашвили.

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

"Социология по Одессе свидетельствует о том, что есть большая вероятность, что от "Слуг народа" кандидатом в мэры Одессы могут выдвинут руководителя "Офиса простых решений и результатов" Михаила Саакашвили", - написала она.

Юрист напомнила о недавнем предложении экс-губернатора посадить 360 судей и ликвидировать Конституционный Суд. Кроме этого, на днях известная телеведущая Тина Канделаки рассказала про домогательства Михаила Саакашвили.

"Но после Яременко и Корниенко это выглядит вполне себе безобидно, да и в духе партии. Ну а Тина, конечно "агент Кремля" и все это "российский сценарий", - подытожила Славицкая.

Саакашвили, Славицкая, Канделаки
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.