Штрафуют больше, но транспорт – проблема: Зеленскому объяснили ситуацию с COVID-19

Об этом сообщает Офис президента по результатам селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19, которое состоялось под руководством президента Владимира Зеленского

Министр здравоохранения Максим Степанов со ссылкой на эпидемиологов сказал, что при соблюдении мер, разработанных правительством Украины для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительного роста количества больных.

В некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Из этого министр делает вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина.

В то же время в Министерстве внутренних дел сообщили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин.

Больше всего проблем в МВД видят с общественным транспортом, где постоянно нарушаются дистанция и масочный режим. Также проблемы существуют со скоплениями людей.

В целом уже наложено штрафов более чем 5 миллионов гривен.

Зеленский отметил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мероприятий после смягчения правил.

Прямая речь президента: "У нас в некоторых регионах заполнено уже больше половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина".

Другие подробности: Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что на этой неделе с 700 до 2500 человек увеличат количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мер.

В то же время министр здравоохранения сообщил, что было улучшено качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с COVID-19, – и даже после роста количества больных не увеличиваться число тех, кто требует подключения к аппаратам ИВЛ.

Напомним: Украина в последние две недели регулярно показывает рекордно большой суточный прирост больных COVID-19, спады наблюдаются только за счет выходных. 25 июня показатель достиг почти тысячи новых случаев, а общее количество выявленных случаев превысило 40 тысяч.

При этом количество выздоровлений за сутки значительно отстает – и количество активных больных почти на 3,5 тысячи превышает общее число выздоровевших (21 183 против 17 758).

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