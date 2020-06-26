Войти | Зарегистрироваться
16:02

пятница,
26 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Порошенко просил США помочь ему с переизбранием – Болтон

26.06.2020 / 14:51
Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко просил у бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона поддержать его переизбрание на второй срок главы Украины.

Об этом идет речь в статье "Как США отказывали Порошенко и шантажировали Зеленского: новые детали из мемуаров Джона Болтона"

В мемуарах Болтон вспоминает первую встречу с Украиной в 2018 году, когда он в компании руководителя Пентагона Джима Мэттиса прилетел в Киев на военный парад по случаю Дня независимости Украины.

К тому времени в Украине уже фактически бурлила президентская предвыборная кампания - и уже на первой официальной встрече тогдашний президент Порошенко попытался привлечь американскую делегацию на свою сторону.

Дословно: "После встречи (двух делегаций), Порошенко забрал меня в другую комнату на тет-а-тет, где попросил, чтобы США поддержали его переизбрание. Он также выразил ряд других просьб, на которые я отреагировал – и это позволило мне быть не слишком грубым, когда я ответил "нет" на просьбу о поддержке".

Он рассказал, что просьбой Порошенко были санкции США против Игоря Коломойского, украинского олигарха, который поддерживал Юлию Тимошенко, на тот момент главную соперницу Порошенко на выборах 2019 года.

В этом вопросе Болтон не исключил возможность поддержки, и предложил Порошенко передать в Минюст США улики против олигарха.

Напомним: по подсчетам ЦИК 100% электронных протоколов, президентские выборы в 2019 году выиграл в то время шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 73,22% избирателей. По пятого президента Петра Порошенко отдали голоса 24,45% украинский, пришедших на выборы.

Источник

США, Порошенко, Болтон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.