Митрополит Онуфрий расскажет, почему Господь допускает испытания

В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» Блаженнейший Митрополит Онуфрий расскажет, почему Господь допускает разные испытания в жизни человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 27 июня в 06.30 на телеканале «Интер».

«Сегодня многие люди, увидев нашествия болезни коронавируса, задают вопрос: «За что нам это Бог попускает?» А ответ таков: Господь всякие испытания нам попускает за наши грехи. За то, что мы делаем такие дела, о которых нам стыдно говорить и за это Господь попускает нам такие испытания», – рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе передачи, опубликованном на официальной странице телеканала в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о том, как милосердие изменяет человеческую душу.