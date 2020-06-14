Юрист прокомментировала предложение Саакашвили упразднить КСУ

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили предложил упразднить Конституционный суд Украины (КСУ). В такой способ он отреагировал на признание судом неконституционной статьи 375 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание судей за вынесение «заведомо неправосудного» решения.

Об этом в своем телелеграмм-канале сообщила народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

"Ещё одно "гениальное" предложение от руководителя Офиса простых решений и результатов. Ликвидировать Конституционный Суд. А давление на суд путём внесение ведомостей по 375 УК судя по всему, по мнению Михаила, способствовало укреплению украинской государственности и борьбе с коррупцией. Возможно, наши грузинские и прочие реформаторы не в курсе, но именно эксперты Группы государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) рекомендовали нам исключить 375 статью из Уголовного кодекса", - написала юрист.

Она напомнила, что в рамках судебной реформы Саакашвили предлагал посадить более 350 судей.

"Ранее, Михаил, выдавал ещё одно "простое решение" по судебной реформе - посадить 360 судей, но перед реформированным грузинским судом сам предстать почему-то отказался. Не доверяет своим реформам, и, судя по периодическому бреду, который от него исходит - правильно делает", - отметила Славицкая.