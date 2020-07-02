Саакашвили трудно представить в роли реформатора судебной системы

Он также подчеркнул, что власти намерены ввести концепцию, фундаментально отличающуюся от нынешнего состояния судебной реформы в стране. "Это будут не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с места на место. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - отметил Саакашвили.

Между тем заявления главы исполкома Национального совета реформ вызвали возмущение служителей Фемиды, информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Уважаемые судьи! Грузинский государственный преступник, гастролёр и наркоман озвучил следующие дебильные тезисы!

1. Президент поручил к следующему Нацсовету реформ в июле подготовить фундаментальную концепцию революционной судебной реформы.

2. Никаких половинчатых мер! Президент четко об этом сказал.

3. Мы подготовим концепцию, которая кардинально отличается от нынешнего состояния судебной реформы.

4. Это будут не какие-то "полузаконы", перестановки, это будет фундаментальный передел того, что есть сейчас.

5. Даже если это нужно провести через референдум – президент на это пойдет. Даже если будет сопротивление КОРРУМПИРОВАННОГО судебного корпуса, этот беспредел должен закончиться. Это то, что президент нам поручил.

6. И это самое главное, что мы будем делать к следующему заседанию", - цитируют авторы поста слова Саакашвили.

Кроме того, судьи недоумевают, как такой человек, как Михаил Саакашвили, может выступать в роли реформатора. "В связи с этими тупыми тезисами искренне желаем этому клоуну, которому дали секретаршу, водителя и табличку на кабинет, чтобы он почувствовал на собственной шкуре, что такое платные камеры Лукьяновского СИЗО", - сказано в сообщении.

"А Зеленскому пора бы заняться избиением однопартийца Анатолия Шария в Харькове - Никиты Роженко. А то взял манеру судей в коррупционеры определять и реформировать все подряд. Отреформируй свой "95 Квартал" лучше. Кстати, Саакашвили дореформировал судебную систему в Грузии до такой степени, что уже пятый год в бегах и в розыске", - подводят итог судьи.