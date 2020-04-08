Судьи о сокращении выплат: Все уже решено за нас

29 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей.

Ожидалось, что судьям будут начислять 10 минимальных зарплат (47 230 грн), а ко всему, что выше, будет применяться коэффициент 0,5. При таком расчете, например, судьи первой инстанции теряли в среднем около 15 тыс. грн.

Однако в новой редакции статьи 29 законопроекта №3279 судейское вознаграждение судей всех инстанций ограничивалось исключительно 10 МЗП. С учетом налогов получалось, что с 1 апреля и до завершения карантина украинские судьи будут получать около 38 тыс. грн.

Как сообщается в телеграмм-канале «Под Мантией» вопрос уменьшения вознаграждения решён. Никто с голосом судов считаться не намерен.

«Уменьшать можно. Была подтверждена ранее данная гарантия, что судьи не получат в судах решение о проведении перерасчётов. Никаких компенсаций не будет», - говорится в сообщении.

Так, по мнению судей, письма и обращения писать хорошая затея.

«Можно высказываться за кофе, что пусть сами депутаты и работают. Можно покритиковать власть в комментариях в фейсбуке. Но уже все решено за нас. А говорить и делать это разные процессы. В итоге, все возмущаются, но работать будут», - утверждается в сообщении.

Отмечается, что такая позиция станет ещё одним эпизодом, когда слова судей о готовности бороться разойдутся с их действиями.

«Судьи, затягиваем пояса потуже, это только начало для нас», - резюмируется в сообщении судей.