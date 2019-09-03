Президент пригрозил лишать судей мантий еженедельно

Прямая речь Зеленского: "Из-за непутевой судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти и обновления – наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее.

Только решительными мерами возможно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий, недостойных высокого звания судьи. Причем чистка должна касаться всех – и в первую очередь, судей высших инстанций.

Суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями. Более 2 тысяч вакансий должны быть заполнены еще до Нового года. Но это должна сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время, согласно поданному мной законопроекту".

По словам президента, большая часть экономических неудач в государстве – "на совести нечестных судей".

Об Антикоррупционном суде: "Мы все с нетерпением ожидаем запуска Высшего антикоррупционного суда. Я так понимаю, все идет по плану – 5 сентября активно начинает работать Антикоррупционный суд.

К сожалению, парламент пока не принял законопроект о предотвращении блокирования суда чрезмерным количеством дел – но я надеюсь, что он это сделает в течение ближайших дней.

Украинское общество требует от Антикоррупционного суда быстрого и качественного рассмотрения дел о топ-коррупционерах".

Что этому предшествовало: В начале августа Руслан Рябошапка, который теперь стал генеральным прокурором, заявлял, что к концу года ожидается более 20 приговоров Антикоррупционного суда.

Напомним, в июне 2018 года Верховная Рада приняла решения о создании Антикоррупционного суда.

6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд, в частности это: 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых. 27 судей будут работать судьями Высшего антикоррупционного суда, еще 12 – судьями апелляционной палаты.

Общественный совет добропорядочности обнаружила в перечне победителей конкурса ВККС 16 человек, которых ранее признали недобросовестными, в частности племянника одиозного Сергея Кивалова – Сергея Могилу.

11 апреля президент Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда Украины – и они приняли присягу.

В начале мая Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы новосозданного суда 5 сентября 2019 года.

В начале июля Фонд государственного имущества Украины передал Антикоррупционному суду помещение на просп. Победы, 41, в Киеве.

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