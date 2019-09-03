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Рябошапка уволил главного военного прокурора Матиоса

03.09.2019 / 12:17
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно документу, приказом Рябошапки Матиос уволен с поста заместителя генпрокурора, главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ и направлен в Министерство обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.

Напоним Еще в должности замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

29 августа в первый день работы нового парламента депутаты проголосовали за назначение Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.

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увольнение, ГПУ, Матиос, Рябошапка
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