Рябошапка уволил главного военного прокурора Матиоса

Согласно документу, приказом Рябошапки Матиос уволен с поста заместителя генпрокурора, главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ и направлен в Министерство обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.

Напоним Еще в должности замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

29 августа в первый день работы нового парламента депутаты проголосовали за назначение Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.

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