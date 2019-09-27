Генпрокурор уволил двух замов времен Луценко

Об этом сообщает сайт ГПУ.

Отмечается, что Рябошапка 25 сентября подписал приказы об увольнении с должностей Кизя и Столярчука в связи с вступлением в действие закона о реформе прокуратуры.

Напомним, ранее Рябошапка освободил от должностей заместителей генпрокурора Анжелу Стрижевскую, Юрия Севрука, Дмитрия Сторожука, главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" и дал старт реформе.

Согласно принятому закону, Генпрокуратуру должны переименовать в "Офис генерального прокурора". Военную прокуратуру ликвидируют, штат прокуратуры уменьшат в результате переаттестации. Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров приостановят до 1 января 2021 года. К генеральному прокурору вернут требование иметь высшее юридическое образование.

В 2017 году заместитель Юрия Луценко Юрий Столярчук получил выговор от комиссии прокуроров за то, что незаконно вывел из дела Виктора Пшонки подозреваемого в земельном рейдерстве. Луценко выговор так и не подписал.

В феврале 2019 года Верховный Суд окончательно признал, что Столярчук должен был получить выговор.

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