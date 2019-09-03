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Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий рассказал о том, что является настоящим подвигом для человека

03.09.2019 / 12:03
Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий рассказал о том, что является настоящим подвигом для человека
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель рассказал, чем духовные школы отличаются от светских

Великий подвиг – научить человека жить по воле Божией, по Евангельским заповедям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом в День знаний сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий, обращаясь с напутственным словом к студентам Киевской духовной академии и семинарии.

Предстоятель рассказал, чем духовные школы отличаются от светских, отметив, что «в духовной школе знания сочетаются с жизнью».

«Мы должны помнить, что те духовные знания, которые нам преподают в течение года, это те правила, на которых мы должны строить свою жизнь. Если Евангельское учение совпадает с нашими поступками, с нашей личной жизнью, значит мы — истинные христиане», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

По его словам, в духовной школе готовят священнослужителей, которые должны давать пример своим пасомым не только словом, но и жизнью. «Потому что проповедь жизнью не прекращается ни днем, ни ночью. И очень важно, чтобы будущие пастыри приучали себя со школьной скамьи сочетать свою жизнь с Евангельским учением», — пояснил Архипастырь .

«Я желаю ректору, преподавателям, воспитателям терпения, помощи Божией в этом сложном процессе воспитания молодого поколения. Это великий подвиг — научить человека жить по воле Божией, по Евангельским заповедям. Это подвиг, который должен осуществлять каждый человек. Пусть Господь помогает преподавателям обучать, студентам учиться и всем вместе — духовно совершенствоваться, идти по пути спасения», — пожелал напоследок Предстоятель УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, День знаний, митрополит Онуфрий
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