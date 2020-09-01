Войти | Зарегистрироваться
16:25

вторник,
01 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Онуфрий дал совет будущим священникам

01.09.2020 / 16:00
Митрополит Онуфрий дал совет будущим священникам
Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил всех студентов - и выпускников, и тех, кто только начинает свое обучение в духовных школах, и пожелал Божьего благословения во всем

Вступая в свое приходское служение, дело начинайте с молитвы и заканчивайте с молитвой, и все образуется.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем напутственном слове выпускникам Киевских духовных школ 1 сентября 2020 года.

Архипастырь предостерег будущих священников от желания на первом прихода все изменить по своему усмотрению.

«Не надо начинать с того, чтобы наводить тот порядок, какой вам думается иметь», - сказал он.

Главное, по слову Предстоятеля, для пастыря - это молитва, смирение и любовь.

«Для тех, кто уже имеет священный сан и будет служить на приходах, хочу сказать: вступая в свое приходское служение, начинайте (любое дело - ред.) с молитвы и заканчивайте молитвой, и все образуется. Даже если где-то что-то не так, что то вам не нравится, молитва все урегулирует, все усмирит и все станет на свои места. Основная нить, которая должна объединять вас с вашими прихожанами, - это пастырская любовь и смирение»,- отметил Блаженнейший владыка

Его Блаженство пояснил, что «если паства увидит в вас смиренных, любящих и прощающих пастырей, то она вас полюбит, и будет все хорошо».

«На первых порах будут сложности, трудности, но они должны быть, их нельзя обойти, никто не может - это такой написан путь священнического служения. Сначала трудности, испытания. И если пройти достойно это все, тогда приходит благоденствие. Сначала Голгофа, потом Рай», - сказал Митрополит Онуфрий,

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил всех студентов - и выпускников, и тех, кто только начинает свое обучение в духовных школах, и пожелал Божьего благословения во всем.

А выпускникам напомнил, что они вступают «в другую духовную школу, которая закончиться только тогда, когда человек завершит свое земное бытие».

«Это большая духовная школа от священника, когда он идет служить на приход, требует особого терпения, уважения к людям и любви - любви к Богу и к ближнему», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, День знаний, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.