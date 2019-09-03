Кабмин освободил религиозные организации от платы за вырубленные при строительстве деревья

Кабинет Министров Украины принял постановление «Порядок удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах», согласно которому религиозные организации не обязаны согласовывать с Минприроды и Госкомнацрелигий строительство культовых зданий, осуществляемых религиозными организациями, для освобождения от уплаты стоимости зеленых насаждений.

Соответствующие изменения в «Порядок удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах» внесены постановлением Кабмина от 21 августа № 809, сообщается на Правительственном портале.

Также предусмотрено, что зеленые насаждения удаляются на основании уведомления о начале выполнения подготовительных работ.

Размер восстановительной стоимости удаленных зеленых насаждений уменьшается на сумму, предусмотренную проектной документацией на озеленение территории.