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Кабмин освободил религиозные организации от платы за вырубленные при строительстве деревья

03.09.2019 / 11:45
Кабмин освободил религиозные организации от платы за вырубленные при строительстве деревья
Фото: widefon.com Источник: kmu.gov.ua
Размер восстановительной стоимости удаленных зеленых насаждений уменьшается на сумму, предусмотренную проектной документацией на озеленение территории

Кабинет Министров Украины принял постановление «Порядок удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах», согласно которому религиозные организации не обязаны согласовывать с Минприроды и Госкомнацрелигий строительство культовых зданий, осуществляемых религиозными организациями, для освобождения от уплаты стоимости зеленых насаждений.

Соответствующие изменения в «Порядок удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах» внесены постановлением Кабмина от 21 августа № 809, сообщается на Правительственном портале.

Также предусмотрено, что зеленые насаждения удаляются на основании уведомления о начале выполнения подготовительных работ.

Размер восстановительной стоимости удаленных зеленых насаждений уменьшается на сумму, предусмотренную проектной документацией на озеленение территории.

Источник: Inpress.ua
Кабмин, деревья
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