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Киев усилил карантин

02.07.2020 / 12:50
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что согласно постановлению правительства, город усиливает противоэпидемические мероприятия и ограничивает работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов.

Об этом шла речь на брифинге городского головы 1 июля

Прямая речь: "В соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице.

В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00 часов. Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22 часов".

Кличко отметил, что ограничение - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.

Напомним, кинотеатры в Украине и Киеве в частности заработают с 2 июля. Работа кинотеатров с наполненностью более 50% процентов - запрещена.

За сутки, 30 июня, коронавирус обнаружили в 101 киевлянина, среди них - 7 медиков. Всего в столице уже 5138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Источник

коронавирус, карантин, Киев, Кличко
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