Кличко о восстановлении обучения в школах: пока рано говорить

Об этом шла речь на брифинге мэра столицы 24 марта

Прямая речь: "Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса. Потому борьба с болезнью в Украине только начинается. Когда ситуация нормализуется - тогда мы сможем говорить о восстановлении обучения".

Он добавил, что 12 марта в столице приостановили учебный процесс в школах и высших учебных заведениях, а также - в детских садах.

Кличко считает этот шаг "своевременным и правильным".

По его словам, городские власти делают все возможное, чтобы школьники продолжали свое обучение дистанционно: "Сегодня учителя дают задания и учебные программы школьникам онлайн. Также, телеканал "Киев" транслирует телеуроки. И они пользуются большой популярностью. Видео уроков можно посмотреть также на Youtube-канале и на странице канала "Киев" в Facebook".

Напомним: по состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования. В Украине обнаружили 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 — вылечился.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.

Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.

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