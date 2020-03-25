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В МВД допускают, что будут проверять соблюдение карантина по мобильным

25.03.2020 / 12:12
Правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев в связи со вспышкой коронавируса, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Об этом свидетельствует заявление Геращенко в эфире "Свободы слова" на ICTV, сайт МВД

Прямая речь: "Полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по украинцам, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции.

Не исключаю (возможности), что по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина посредством мониторинга мобильных сетей".

По словам Геращенко, при въезде в страну все украинцы, которые возвращаются, подписывают обязательство о добровольном карантин на 14 дней, но некоторые из них сразу пытаются его нарушить.

В качестве примера бессознательного отношения Антон Геращенко привел ситуацию, которой с ним поделилась знакомая: рейсом из Испании в "Борисполь" прибыла девушка, которая утверждает, что никаких обязательств о 14 днях добровольного карантина с нее не брали. А пограничники заверили, что девушка обязательства о самоизоляцию подписала – и привели копию соответствующего документа.

Оказалось, что девушка солгала своей матери ради того, чтобы уехать из Киева во Львов увидеть своего сына.

Комментарий Геращенко: "Конечно эта девушка теперь никуда не поедет. А если бы поехала, то она нарушила бы условия подписки о самоизоляцию. Если бы факт нарушения с ее стороны был бы установлен полицией, то она была бы задержана и оштрафована на 17 или даже 34 тысячи гривен".

Другие подробности: Геращенко также назвал фамилию священнослужителя из Тернопольской области, который сейчас находится в реанимации из-за коронавирусной болезни COVID 19. Это – Олег Винников. По подсчетам МВД, он за неделю контактировал примерно с 500 людьми.

Геращенко намеренно назвал имя священника, чтобы те, кто контактировал с ним, оставались дома и при необходимости обратились к врачу.

Напомним: в Украине с 12 марта объявлен карантин для противодействия распространению коронавируса, который распространился из Китая на весь мир.

17 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законы для предотвращения COVID-19.

Источник 

полиция, коронавирус, самоизоляция
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