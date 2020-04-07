За нарушение карантина в полицию забрали двух "качков" из Гидропарка

Врезультате на двух участников полицейские составили административные протоколы за несоблюдение правил карантина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«6 апреля, во время акции протеста против противоэпидемических запретов на территории Гидропарка между участниками мероприятия и полицейскими возник спор. Мужчины выражали недовольство из-за невозможности тренировки на спортивной площадке. В результате двух наиболее активных участников акции доставили в территориальное управление полиции, где установили их анкетные данные и взяли объяснения », - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обоих мужчин - 1979 и 1988 рождения, составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Один из них находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй - находился в парковой зоне без документов.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, с 6 апреля 2020 года в стране с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции усилены карантинные мероприятия. На любые нарушения законодательства полицейские немедленно будут реагировать в рамках своей компетенции.

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