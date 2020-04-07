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Полиция начала наказывать людей без масок

07.04.2020 / 17:15
Полиция уже составила первые админпротоколы за появление в общественных местах без защитных масок на лице.

Об этом сообщается на сайте полиции

По данным правоохранителей, после усиления карантинных мероприятий 6 апреля полиция всего составила 192 админпротокола за нарушение карантинных мероприятий.

Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве. Преимущественно правонарушения касались посещения гражданами парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции.

В полиции отметили, что сначала с людьми ведется разъяснительная работа, и если правонарушители не прислушиваются, на них составляют административные протоколы.

Также сообщается, что в понедельник к несению службы были привлечены около 22 тысяч полицейских и нацгвардейцев. В частности семь тысяч сотрудников задействованы непосредственно для патрулирования в парках, скверах и тому подобном.

Это пешие и автомобильные наряды, проверочные пункты, охрана лечебных учреждений и мест обсервации.

Также полиция будет контролировать соблюдение карантина у культовых сооружений. Наряды будут приставлены к церквям. Уже были проведены беседы с представителями различных конфессий, и им разъяснили необходимость проведения богослужений в онлайн-режиме.

Также правоохранители будут следить, чтобы верующие не нарушали нормы о том, чтобы не собираться более 10 человек и придерживались при этом безопасной дистанции.

Отмечается, что за нарушения этих правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним: с понедельника, 6 апреля, в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также запрещено гулять в парках.

Источник 

полиция, коронавирус, маски, карантин
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