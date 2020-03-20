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Полиция составила 32 протокола за нарушение карантина

20.03.2020 / 16:15
За сутки полицейские составили 32 админпротокола о нарушении правил карантина людей.

Об этом сообщил 19 марта заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области ".

Фацевич отметил, что полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП: десять - в Донецкой области, семь - в Киеве, шесть - в Херсонской области, 3 - в Киевской, по два в Полтавской и Черниговской, по одному - в Одесской и Черновицкой областях.

По его словам, начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых, в частности, будут проверять состояние здоровья граждан.

Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ежесуточно заступает более 15 тысяч полицейских для обеспечения карантинных мер. Также созданы мобильные группы, в том числе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.

Напомним: с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 777 случаев заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 113 человек, которые преодолели болезнь.

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полиция, коронавирус, карантин, протокол, нарушение карантина
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