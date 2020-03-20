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Митрополит УПЦ напомнил, что во время самых страшных эпидемий богослужения не прекращались

20.03.2020 / 16:36
Митрополит УПЦ напомнил, что во время самых страшных эпидемий богослужения не прекращались
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Запорожский митрополит подчеркнул, что в богослужении верующий человек находит утешение

Церковные богослужения не прекращались даже во время самых страшных эпидемий.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телаграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Земля стоит до тех пор, пока на ней совершается Литургия. Если службы Богу прекратятся, то весь мир погрузится во тьму. Он лишится Божественного Света. В этом случае никакие средства защиты, никакие медикаменты нам уже не помогут. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах богослужение нельзя прерывать. Только в нем мы можем испросить милость Божию и избавление от всех скорбей и недугов», - отметил митрополит Лука.

Архиерей рассказал, что «человек, имеющий веру, знает, что его жизнь всецело в руках Господа. И все, что в ней происходит, доброго или худого, ниспосылается свыше ради нашего же блага. Глубокой благодарностью Богу живет любой православный человек. Поэтому главная служба в наших храмах получила название «Благодарение» или на греческом «Евхаристия». В ней наше любящее Бога сердце соединяется с Самим Христом в Его Теле и Крови, получая с Ним неразрывное единство».

Запорожский митрополит подчеркнул, что в богослужении верующий человек находит утешение.

«Лишить человека возможности благодарить Господа и Причащаться Его святых Таин – это все-равно, что не дать ему дышать. Церковь — живой организм. Ее дыхание – это молитва, ее сердцебиение – это Литургия. Какие бы испытания не приходили к человеку, он всегда находил утешение в Богослужении. Даже в годы самых страшных эпидемий церковные службы не прекращались», - сказал он.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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