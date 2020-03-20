В Иршаве священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход с молитвой о прекращении пандемии

На Закарпатье священники Украинской Православной Церкви совершили автомобильный крестный ход по Иршаве и Иршавском районе в связи с угрозой пандемии коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, священники на автомобиле, со святынями отправились из Свято-Иоанно-Богословского мужского монастыря и закончили молитвенный ход в женском Свято-Введенском монастыре в селе Кушница, объехав при этом все села Иршавского благочиния.

«Только Господь может по Своей великой милости нас спасти от болезни и всех бед. Теперь, во время пандемии коронавируса, Церковь усердно молится о всех ее чадах. Верим и надеемся на большую силу Божию», - прокомментировали священники.