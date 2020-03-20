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Печатные издания Святогорской лавры будут доступны в электронном виде

20.03.2020 / 17:25
Печатные издания Святогорской лавры будут доступны в электронном виде
Святогорская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Сейчас редакция начала подготовку 3-го выпуска альманаха «Святогорский летописец»

Печатные издания Свято-Успенской Святогорской лавры будут доступны в электронном виде.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Лавры, издания будут опубликованы на сайте обители в рубрике «Публикации».

Основная цель — предоставить возможность посетителям сайта знакомится как с новыми изданиями Лавры, так и с изданиями, которые стали уже библиографической редкостью. К примеру, первый выпуск научно-популярного издания Свято-Успенской Святогорской лавры «Святогорский летописец», изданный тиражом 500 экземпляров, полностью разошелся, но продолжает быть востребованным специалистами в области исторических и археографических исследований.

«Учитывая это, страницу лаврских изданий открывает альманах Свято-Успенской Святогорской Лавры «Святогорский летописец», который подготовлен и издан информационно-просветительским отделом в 2018 году (выпуск 1) и 2019 году (выпуск 2). […] В двух первых выпусках лаврского альманаха опубликованы исследования по актуальным вопросам истории Святых Гор, начиная с периода возникновения пещерного монастыря в честь Успения Пресвятой Богородицы до современности, архивные документы по истории Святогорья XVI — первой половины XVII вв., иллюстрированные приложения в виде публикаций документальных материалов к представленным в альманахе статьям», - сообщили в Лавре.

Сейчас редакция начала подготовку 3-го выпуска альманаха «Святогорский летописец» и объявила сбор материалов для подготовки публикаций в составе 4-го выпуска.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Святогорская лавра
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