Войти | Зарегистрироваться
18:10

вторник,
07 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Стало известно, как состоится церемония схождения Благодатного огня

07.04.2020 / 17:35
Стало известно, как состоится церемония схождения Благодатного огня
Фото из открытых источников Источник: ТАСС
Прямая трансляция церемонии из Храма Гроба Господня будет вестись на весь мир

В Иерусалиме в Храме Воскресения Христова из-за мер по предотвращению распространения коронавируса церемония схождения Благодатного огня пройдет «без присутствия паломников» и «с ограниченным количеством участников».

Об этом сказал глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор, сообщает «ТАСС».

«Церемония 18 апреля состоится, как и всегда, только без присутствия паломников. Церемония пройдет с ограниченным количеством участников. В ней будут участвовать порядка 10 человек», - сказал Акива Тор.

Он отметил, что прямая трансляция церемонии из Храма Гроба Господня будет вестись на весь мир.

«После церемонии огонь будет доставлен представителями Греческой Православной Церкви к Яффским воротам Старого города Иерусалима, после чего представители посольств, что не обязательно, но скорее всего это будут они, доставят огонь в аэропорт Бен-Гурион. Представители, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина, но им передадут огонь те, кто получит его у Яффских ворот», – уточнил представитель МИД Израиля.

Источник: Inpress.ua
Благодатный огонь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.