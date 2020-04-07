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Епископ УПЦ объяснил, за что православные почитают Деву Марию

07.04.2020 / 17:54
Епископ УПЦ объяснил, за что православные почитают Деву Марию
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Епископ Виктор подчеркнул, что Господь разрушает зло

Почитая Матерь Божию, человек благодарит Господа за то великое предназначение, к которому призван каждый.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом сказал епископ Виктор (Коцаба).

«Давайте внимательно вслушаемся в наши сердца - и для того, чтобы услышать послание Божие, но и для того, чтобы дать Ему ответ.

В течение года большинство праздников в Православной Церкви посвящено Богородице. Человек нецерковный может подумать, что у христиан Божия Матерь в каком-то смысле занимает место, которое может занимать только Бог. Но, на самом деле, такое отношение к Богородице диктуется совершенно иными соображениями.

Мы так почитаем Деву Марию потому, что Она – плоть от плоти и кость от костей всего человечества, каждого из нас. Богородица смогла принять в Себя Самого Бога, Она стала Вместилищем Творца неба и земли. Будучи таким же человеком, как и всякий рожденный на этой земле, Богородица преодолела всю греховность, тленность, бренность земного бытия», - сказал он.

Архиерей отметил, что «своей земной жизнью Пречистая Дева показала незыблемый пример того, как должны и можем жить все мы. Но все это стало возможно только после Благовещения. Если бы не было встречи Девы Марии и архангела Гавриила, а главное – если бы Дева не приняла то, о чем благовестил посланник Божий, то до сих пор человек жил бы в ожидании Спасителя».

Епископ Виктор подчеркнул, что Господь разрушает зло.

«Благовещение стало главным событием на стыке Ветхого и Нового Заветов. Бог настолько сильно любит человека, что наделил его свободой принимать решения, которые могут идти вразрез с желанием Творца. Господь не может нарушить данную нам свободу, а главное - не может заставить нас полюбить Его. Вот такой наш Бог!

Что же Он делает для того, чтобы получить возможность прийти в этот мир? Разрушает его? Врывается в него со всей силой Своей власти? Уничтожает зло одним Своим могущественным словом? Нет. Он посылает ангела Своего, который приходит к Деве, не познавшей мужа, и возвещая о рождении Спасителя, по сути, спрашивает у нее разрешения», - сообщил иерарх УПЦ.

Владыка призвал верующих слушать свое сердце.

«Кто-то из святых отцов нашей Церкви сказал, что в тот момент когда Дева Мария задумалась над словами архангела Гавриила, вся тварь, весь тварный мир замер в ожидании Ее ответа. И когда Она произнесла: «Да будет мне по глаголу твоему!» – все живое возликовало, потому что мир, услышав эти слова, приготовился встречать Сына Божия!

В нынешний торжественный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, несмотря на все невзгоды и несчастия, которые разрушают привычное течение нашей жизни, давайте внимательно вслушаемся в наши сердца - и для того, чтобы услышать послание Божие, но и для того, чтобы дать Ему ответ. Пусть все, что случается с нами, воспринимается как воля Всемогущего Творца. И тогда даже неприятное сегодня станет великой радостью завтра. А вместе с этой радостью в наш мир обязательно придет Воскресший Христос!», - подытожил он.

Источник: Inpress.ua
упц
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