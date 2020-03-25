Войти | Зарегистрироваться
12:53

среда,
25 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, что заразиться через Таинство Причастия невозможно, но соблюдать санитарные нормы в храме необходимо

25.03.2020 / 12:07
Митрополит Антоний объяснил, что заразиться через Таинство Причастия невозможно, но соблюдать санитарные нормы в храме необходимо
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Мы должны делать всё для того, чтобы по-человечески себя обезопасить

Заразиться через Таинство Причастия невозможно, однако необходимо соблюдение санитарных норм в храмах во врем пандемии коронавируса.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в эфире телеканала «Newsone».

«Ещё в истории не было такого, чтобы через Евхаристию кто-то заразился. Но опять же, это не говорит о том, что мы должны пренебрегать санитарными нормами. И поэтому Священный Синод как раз и обратил на это внимание: что мы должны делать всё для того, чтобы по-человечески себя обезопасить. Это не недоверие Богу, а человеческое отношение», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ рассказал о важности соблюдения предписанных санитарных норм, в частности, о протирании икон.

«Иконы протирают, чтобы они были чистыми, всегда. Но в данный момент, наверно, нужно это делать более часто», - напомнил владыка.

Как сообщалось ранее, во всех храмах Украинской Православной Церкви за Божественной литургией в течение карантина будут молиться о медицинских работниках.

 

Источник: Inpress.ua
упц, Митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.