Войти | Зарегистрироваться
12:53

среда,
25 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве епископы осматривают храмы УПЦ на предмет соблюдения противопандемических мер

25.03.2020 / 11:41
В Киеве епископы осматривают храмы УПЦ на предмет соблюдения противопандемических мер
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Владыка акцентировал внимание настоятелей храмов на том, что важно не только соблюдение личной профилактической антивирусной самозащиты, но и формирование при каждом храме списков пожилых людей, нуждающихся в постоянной опеке и помощи

В Киеве 24 марта управляющий Восточным киевским викариатством епископ Виктор и управляющий Центральным киевским викариатством епископ Дионисий совершили осмотр храмов на предмет соблюдения противопандемических мер.

В осмотре столичных храмов также принимал участие секретарь Киевской епархии по Киеву протоиерей Виктор Иващук, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Сегодня мы выборочно осмотрели более десятка храмов Киева. На всех приходах ответственно отнеслись к рекомендациям Священного Синода и Министерства здравоохранения Украины. Были приняты все необходимые меры для предотвращения пандемии коронавируса. Часть приходов уже сегодня пытается обеспечить своих верующих масками, которые не только приобретаются, но и собственноручно шьются силами прихожан храмов. Особое внимание уделяется пожилым людям. Составляются списки, планируется постоянная опека в виде необходимой материальной и духовной помощи пожилым людям дома», - отметил владыка Виктор.

Епископ Дионисий отметил ответственное отношение настоятелей и прихожан на местах к мерам против распространения вируса COVID-19. Владыка акцентировал внимание настоятелей храмов на том, что важно не только соблюдение личной профилактической антивирусной самозащиты, но и формирование при каждом храме списков пожилых людей, нуждающихся в постоянной опеке и помощи.

Как сообщалось, Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил всем епархиям Украинской Православной Церкви участвовать в мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

23 марта в Киево-Печерской лавре состоялось собрание викарных епископов, наместников и игумений монастырей Киевской епархии, которое возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний. На собрании был определен алгоритм социальной работы церковных учреждений и клиров Киевской епархии в условиях пандемии.

Источник: Inpress.ua
киев, упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.