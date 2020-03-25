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На Хмельниччине УПЦ передала в больницы 2 тыс защитных масок

25.03.2020 / 11:27
На Хмельниччине УПЦ передала в больницы 2 тыс защитных масок
Православний вісник Источник: Центр информации УПЦ
Священник выразил надежду, что ситуация с коронавирусом поможет привести людей к вере

В Хмельницкой области в пгт. Виньковцы, 24 марта, настоятель Свято-Воскресенского прихода протоиерей Михаил Варахоба передал в областную и районную больницы 2 тысячи защитных масок, приобретенных усилиями прихожан.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православний вісник», Свято-Воскресенский приход УПЦ предложил церковный автомобиль для перевозки медиков из дому в медицинские учреждения.

Священник выразил надежду, что ситуация с коронавирусом поможет привести людей к вере.

«Сколько бы мы с вами не чистили руки, свои лица, не надевали маски – пока мы не почистим свою душу от грехов, до тех пор мы будем терпеть такие попущения от Бога за грехи, которые мы с вами очень и очень часто совершаем. Но пусть это поможет людям укрепиться в вере. И я каждому из врачей говорил сегодня, что если будет нужна еще какая-то помощь, пусть они обращаются, мы рады будем помогать», – отметил настоятель Свято-Воскресенского прихода.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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