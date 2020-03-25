Управделами УПЦ объяснил, как верующим правильно вести себя в кризисных ситуациях

Верующий человек в любой ситуации стремится доверять Богу и уповать всецело на Него.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Значит ли, что уповающие на Бога должны бездействовать? Конечно, нет. Упование на Бога - это не отключение мозгов, а, наоборот, их включение. Господь повелел Своим ученикам быть мудрыми, как змии, и простыми, как голуби. Что это значит? Змея бережет свою жизнь, имеет инстинкт и мудрость самосохранения, но может причинить зло другим. Голубь же - беззлобен, но неосторожен», - объяснил владыка.

По его словам, верующий человек должен мудро совмещать незлобие и инстинкт самосохранения.

«Господь соединил воедино то и другое и повелел нам разумно и здраво совмещать инстинкт самосохранения с незлобием, не быть злотворящими, как змей и беспечными, как голубь, стоять на страже своего благополучия и безопасности, без злобы и ненависти к оскорбителям, и даже молиться за них. Нет никакой пользы в мудрости, если она не соединена с незлобием», - отметил митрополит Антоний.

Он сказал, что многие проблемы происходят именно от того, что современный человек слишком тороплив и нетерпелив.

«Мы торопимся принять решения, сделать выводы, ответить обидчикам, а ведь именно с этого начинается цепочка большинства наших проблем и грехов. «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих» (Пс. 140:3). В этой молитве мы просим Бога, чтобы Он помог нам не поспешить сказать ненужное слово, принять опрометчивое решение. Мы просим Бога: «Господи, помоги нам промолчать и тем самым сохранить наш душевный мир!», - напомнил управделами УПЦ.

Владыка призвал ни при каких обстоятельствах «не паниковать, не спешить распространять слухи, тщательно проверять получаемую информацию и не транслировать глупости, поскольку чем взвешенней будут наши выводы, тем ближе они будут к истине».