Войти | Зарегистрироваться
12:53

среда,
25 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Одессе на «Привозе» сестры милосердия раздали маски и антисептики

25.03.2020 / 11:13
В Одессе на «Привозе» сестры милосердия раздали маски и антисептики
Сестры милосердия Марфо-Мариинской обители Источник: Центр информации УПЦ
Такие акации в период противоэпидемических мероприятий будут проводиться сестрами общины милосердия регулярно

В Одессе 24 марта на «Привозе» сестры милосердия Марфо-Мариинской обители раздали одесситам средства индивидуальной защиты – дезинфицирующие растворы и маски.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальную страницу общины в Фейсбук, сестры раздали иконы, нательные кресты, масло и Евангелие.

Также каждому был передан листок с правилами поведения во время карантина и молитвой при эпидемии.

Такие акации в период противоэпидемических мероприятий будут проводиться сестрами общины милосердия регулярно.

***В Одессе сетричество действует более 6 лет при храме в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость» под руководством протоиерея Иоанна Гориа.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.