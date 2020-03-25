В Одессе на «Привозе» сестры милосердия раздали маски и антисептики

В Одессе 24 марта на «Привозе» сестры милосердия Марфо-Мариинской обители раздали одесситам средства индивидуальной защиты – дезинфицирующие растворы и маски.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальную страницу общины в Фейсбук, сестры раздали иконы, нательные кресты, масло и Евангелие.

Также каждому был передан листок с правилами поведения во время карантина и молитвой при эпидемии.

Такие акации в период противоэпидемических мероприятий будут проводиться сестрами общины милосердия регулярно.

***В Одессе сетричество действует более 6 лет при храме в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость» под руководством протоиерея Иоанна Гориа.