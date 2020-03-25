В Николаеве состоялся автомобильный крестный ход

В Николаеве 24 марта митрополит Николаевский и Очаковский Питирим и священники епархии в связи с эпидемией коронавируса совершили автомобильный крестный ход.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Николаевской епархии, митрополит Питирим и священство благословили Николаев и его жителей святынями и помолились о помощи Божьей во время эпидемии.

«Священнослужители побывали на всех основных въездах в областной центр, где Архипастырь благословлял город Крестом и святой водой. Священники осеняли Николаев Касперовской иконой Пресвятой Богородицы; иконами святителя Николая и Луки Крымского, великомученика Пантелеимона и Васильевских новомучеников с частичками мощей, а также мощами святого апостола Варнавы», - сообщили на сайте епархии.

Во время крестного хода возносились молитвы, которые Священный Синод УПЦ благословил возносить в течение карантина.

В дороге, между остановками, священнослужители молились Спасителю, Пресвятой Богородице, святителю и чудотворцу Николаю и другим святым.