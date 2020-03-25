Войти | Зарегистрироваться
11:20

среда,
25 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Во всех храмах УПЦ будут молиться о медицинских работниках

25.03.2020 / 10:50
Во всех храмах УПЦ будут молиться о медицинских работниках
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Молитва о «медицинских работниках, которые самоотверженно и неутомимо борются с распространением инфекции и спасают человеческие жизни» будет возноситься на сугубой ектении вместе с другими просьбами в течение карантина

Во всех храмах Украинской Православной Церкви за Божественной литургией в течение карантина будут молиться о медицинских работниках.

Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующий циркуляр в приложение к письму от 18 марта об усиленной молитве в условиях распространения коронавируса COVID-19 был отправлен во все епархии 24 марта.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия молитва о «медицинских работниках, которые самоотверженно и неутомимо борются с распространением инфекции и спасают человеческие жизни» будет возноситься на сугубой ектении вместе с другими просьбами в течение карантина.

Прошение о медицинских работниках на сугубой ектении:

«Призри Владыко Человеколюбче на жертвенный подвиг врачей наших, посли им здравие непоколебимое, силу и крепость духа, мудрость к совершению трудов во благо народа нашего и сотвори чрез них исцеление страждущим рабом Твоим, прилежно молим Ти ся скоро услыши и помилуй».

Источник: Inpress.ua
упц, молитва
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 марта
24 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.