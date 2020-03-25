Во всех храмах УПЦ будут молиться о медицинских работниках

Во всех храмах Украинской Православной Церкви за Божественной литургией в течение карантина будут молиться о медицинских работниках.

Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующий циркуляр в приложение к письму от 18 марта об усиленной молитве в условиях распространения коронавируса COVID-19 был отправлен во все епархии 24 марта.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия молитва о «медицинских работниках, которые самоотверженно и неутомимо борются с распространением инфекции и спасают человеческие жизни» будет возноситься на сугубой ектении вместе с другими просьбами в течение карантина.

Прошение о медицинских работниках на сугубой ектении:

«Призри Владыко Человеколюбче на жертвенный подвиг врачей наших, посли им здравие непоколебимое, силу и крепость духа, мудрость к совершению трудов во благо народа нашего и сотвори чрез них исцеление страждущим рабом Твоим, прилежно молим Ти ся скоро услыши и помилуй».