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В столичном афганском храме будут круглосуточно молиться о мире в Украине

03.03.2020 / 14:11
В столичном афганском храме будут круглосуточно молиться о мире в Украине
Псалтирь Источник: Центр информации УПЦ
В период Великого поста Псалтирь будут непрерывно читать воспитанники Киевских духовных школ, священнослужители, воины-афганцы, участники боевых действий на Востоке Украины

В Киеве в академическом Свято-Воскресенском храме памяти погибших и ветеранов Афганистана (Афганский храм, ул. Лаврская, 17) 8 марта начнется круглосуточное чтение неусыпной Псалтири.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в 12.00 состоится брифинг с настоятелем храма протоиереем Сергеем Ющиком и с представителем Украинского союза ветеранов Афганистана по случаю начала круглосуточного чтения неусыпной Псалтири о здравии воинов и тех, кто ранен, об упокоении погибших воинов и о мире в Украине.

В период Великого поста Псалтирь будут непрерывно читать воспитанники Киевских духовных школ, священнослужители, воины-афганцы, участники боевых действий на Востоке Украины.
К круглосуточному чтению Псалтири во время Великого поста могут присоединиться все верующие, для кого особенно важна усиленная молитва о близких.

Круглосуточное чтение Псалтири - древняя монастырская традиция, благодаря которой монахи вымаливаю весь мир. Псалмопение - молитвы особой силы, совершаются и днем, и ночью. Кроме поминовения живых и умерших, возносятся молитвы с особыми просьбами и призыванием Божией благодати.

Аккредитацию СМИ проводит Центр информации УПЦ по тел.: (066) 095 14 76.

Круглосуточное чтение неусыпной Псалтири в Афганском храме в период Великого поста проводится пятый год по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и ректора КДАиС епископа Сильвестра.

Источник: Inpress.ua
упц, молитва, псалтирь
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