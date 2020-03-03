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Правоохранители расследуют около 600 уголовных производств по злоупотреблениям в "Укроборонпроме"

03.03.2020 / 15:16
Государственный концерн "Укроборонпром" заявляет, что оказывает всестороннюю поддержку правоохранительным органам, которые расследуют злоупотребления с участием бывших сотрудников предприятий госконцерна.

"На данный момент в различных правоохранительных органах расследуется около 600 уголовных производств относительно злоупотреблений бывших сотрудников "Укроборонпрома" и предприятий, входящих в его состав", - сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" в понедельник, 2 марта.

Отмечается, что для эффективного сотрудничества с органами предварительного расследования в прошлом году госконцерн заключил меморандум о сотрудничестве со всеми правоохранительными органами, в рамках которого все заинтересованные стороны получают любую информацию о деятельности "Укроборонпрома" в рамках действующего законодательства.

Источник 

уголовное дело, правоохранители, Укроборонпром
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