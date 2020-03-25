Дело экс-депутата Госдумы Вороненкова развалилось в суде – СМИ

Туда его передали из Генпрокуратуры после реформы, так и не доведя версию следствия в суде, в том числе из-за новых показаний жены погибшего.

Об этом пишут "Ґрати"

По версии прокуратуры, которая до реформы имела функции досудебного расследования, убийство Вороненкова заказал бывший гражданский муж его жены Марии Максаковой, криминальный авторитет Владимир Тюрин.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко отчитывался в 2016 году, что мотивом преступления были показания Вороненкова по делу о присутствии российский войск в Украине и госизмене Виктора Януковича. Тогда же отмечалось, что Тюрин был подконтрольным ФСБ и, к тому же имел и личный мотив из-за Максаковой.

Организатором убийства прокуратура назвала криминального авторитета из Харькова Юрия Василенко. Именно ему якобы поручил дело Тюрин.

Василенко же попросил своего знакомого Александра Лося найти исполнителей заказа.

Согласился помочь с организацией убийства Вороненкова, по версии следствия, Ярослав Левенец, с которым Лось когда-то сидел в одной камере. Тот, в свою очередь, к делу привлек своего знакомого Павла Паршова, который и убил Вороненкова, после чего сам умер в результате огнестрельного ранения от охранника погибшего.

Также к убийству, утверждали прокуроры, был причастен Ярослав Тарасенко. Он выполнял роль водителя.

Из всех подозреваемых правоохранители смогли задержать и взять под стражу только Тарасенко и Лося.

Левенца и Василенко, вероятных организаторов, объявили в розыск. Вероятному заказчику Тюрину следователь отправил подозрение почте. Тогда же правоохранители требовали его экстрадиции из России, на что получили отказ.

В конца 2017 года материалы по заказчику и организаторах передали в суд как отдельное производство. Тогда на скамейке подсудимых оказались Александр Лось и Ярослав Тарасенко.

Свидетели по делу узнали Лося, утверждая что видели его у дома убитого. Подозреваемый этому не возражал. По его словам, он работал охранником у Юрия Василенко, который арендовал квартиру в том же доме.

Факт слежки следователи также подтверждали записями с камер наблюдения. Свою вину Лось отрицал и отвергал утверждения о том, что передавал информацию о передвижении Вороненкова киллеру Паршову.

Прямых доказательств причастности Тарасенко прокуроры так и не предоставили. Ни на одной из видеозаписей не видно, что именно он был водителем Паршова.

Следствие утверждало, что Тарасенко приехал в день убийства в Киев, где его на вокзале встретил человек с капюшоном на голове, вроде бы Левенец, иллюстрируя это записью с камер. Именно Левенец, считают прокуроры, предоставил машину Тарасенко, на которой тот и отвез Паршова на место убийства.

После объявления версии следствия Максакова публично согласилась с ней и признала, что Тюрин действительно мог заказать убийство Вороненкова. Она отметила также, что его решению способствовала ФСБ.

Однако в апреле 2019 году Максакова решила изменить показания по делу. Она заявила, что Тюрин не причастен, а заказчик – бывший друг семьи и экс-сотрудник Следственного комитета РФ Денис Панаитов.

Именно он был владельцем квартиры на Шевченковском бульваре в Киеве, где жил Вороненков с женой. По версии вдовы, погибший и Панаитов договорились обменять его квартиру в Киеве на квартиру Вороненкова в Москве.

Соглашение намеревались оформить как куплю-продажу. Дочь Вороненкова должна была продать Панаитову московскую квартиру за 38 миллионов рублей. За эту же сумму супруги должны были приобрести киевскую квартиру.

Однако, заявила Максакова, Панаитов ничего не заплатил и подсунул дочери убитого расписку о получении 38 миллионов.

Чтобы не отдавать деньги и завладеть двумя квартирами, он и заказал убийство Вороненкова. К тому же, утверждала вдова, именно друг семьи убедил ее, что Тюрин заказал убийство.

Новые свидетельства жена погибшего дала в разгар судебных разбирательств по квартире на бульваре Шевченко.

Панаитов же откинул обвинения, а прокуратура даже не допросила его. Руководитель следственной группы Павел Кононенко тогда заявил, что Максакова оговорила Панаитова из-за спора о квартире.

В то же время, адвокаты подозреваемого Тюрина подали ходатайство об отмене подозрения в убийстве.

Суд же решил, что веских доказательств против Тюрина действительно нет и отменил ему подозрение. Теперь он официально не причастен к делу.

После того как прокуратура была лишена полномочий проводить досудебное расследование, дело о заказчике и организаторах убийства Вороненкова передали в Нацполицию. Сейчас оно находится в Шевченковском районном отделе полиции.

На запрос "Ґрат" касательно версий, которые рассматривает следствие, в полиции отказались отвечать, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

Напомним: Вороненкова убили 23 марта 2017, когда он выходил из отеля со своим охранником.

Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

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