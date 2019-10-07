В Киеве сегодня открывается кинофестиваль «Покров», на котором покажут 68 фильмов из 11 стран

В киевском Доме кино сегодня состоится открытие XVII-го международного фестиваля православного кино «Покров», на котором будут показаны 68 фильмов из 11 стран.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в фестивале принимают участие киноработы из Украины, Белоруссии, Грузии, Македонии, Армении, Азербайджана, Литвы, Канады, Польши, Сербии и России, в номинациях анимационного, короткометражного, документального и полнометражного игрового кино.

Фестиваль откроет Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий. В этом году тематика фестиваля посвящена семье.

После открытия состоится премьера исторической драмы «Варавва» (2018), сюжет которого раскрывает библейские события с точки зрения Вараввы, убийцы, отпущенного толпой вместо Иисуса.

Фестиваль проходит в киевском «Доме кино» 8 и 9 октября - с 11.00 до 22.00; 10 октября - с 11.00 до 16.00. Вход свободный.

* Международный фестиваль православного кино «Покров» впервые состоялся в октябре 2003 года. В прошлом году кинофорум «Покров» был посвящен 30-летию возрождения Киево-Печерской лавры. На главные призы фестиваля претендовали 70 фильмов из Украины, Беларуси, Грузии, Польши, Боснии и Герцеговины, Индии, Сербии, США и России.