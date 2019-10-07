Хмельницкий облсовет принял обращение о недопустимости реализации "формулы Штайнмайера"

"Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализации так называемой "формулы Штайнмайера", по которой, согласно Минским договоренностям, внедряется особый статус Донбасса", - приводится на сайте облсовета выдержки из обращения.

Депутаты также требуют: "Ни при каких условиях не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни по так называемой "форме Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины".

Кроме того, Хмельницкий облсовет считает недопустимым отведение сил и средств Вооруженных сил Украины от линии соприкосновения на Донбассе.

За обращение проголосовали 44 депутата. Всего в облсовете 84 депутата.

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