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Хмельницкий облсовет принял обращение о недопустимости реализации "формулы Штайнмайера"

07.10.2019 / 16:47
Хмельницкий областной совет на пленарном заседании внеочередной сессии в субботу принял обращение о недопустимости принятия "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализации так называемой "формулы Штайнмайера", по которой, согласно Минским договоренностям, внедряется особый статус Донбасса", - приводится на сайте облсовета выдержки из обращения.

Депутаты также требуют: "Ни при каких условиях не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни по так называемой "форме Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины".

Кроме того, Хмельницкий облсовет считает недопустимым отведение сил и средств Вооруженных сил Украины от линии соприкосновения на Донбассе.

За обращение проголосовали 44 депутата. Всего в облсовете 84 депутата.

Источник

Донбасс, формула Штайнмайера, Хмельницкий облсовет
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