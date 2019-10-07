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РПЦ приняла «Русский экзархат» в свою юрисдикцию

07.10.2019 / 16:45
РПЦ приняла «Русский экзархат» в свою юрисдикцию
Русский экзархат Источник: РИА Новости
Для «Русского экзархата» установили «особый режим управления, соответствующий традиции»

Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании в Троице-Сергиевой лавре по просьбе клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции принял их в юрисдикцию РПЦ.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официальный Телеграм-канал замуправляющего делами Московской патриархии епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова).

«Завершилось историческое заседание Священного Синода. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата», - написал епископ Савва.

Для «Русского экзархата» установили «особый режим управления, соответствующий традиции».

Как заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, Архиепископия полностью сохранит богослужебные и пастырские особенности, традиции епархиального и приходского управления, а также будет обладать финансовой автономией.

*** «Русский экзархат» появился в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний Патриарх Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет. В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата.

В ноябре 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске «Русского экзархата».

14 сентября архиепископ Иоанн (Реннето) направил Патриарху Кириллу обращение, в котором сообщил о том, что в ходе внеочередного собрания большинство голосующих, клирики и миряне, «высказались в поддержку проекта канонического присоединения к Московскому патриархату, разработанного на заседаниях совместной комиссии», которая работала на протяжении текущего года.

Священный Синод РПЦ 14 сентября принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна вместе с его приходами. 28 сентября в Париже прошло собрание духовенства архиепископии, на котором абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к РПЦ, как это сделал ранее и глава архиепископии Иоанн (Реннето).

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Русский экзархат
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