Митрополит Антоний рассказал, как понять, какая Церковь является истинной

Апостольское служение никогда не строилось на лжи, коварстве, подавлении авторитетом или запугивании.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) порталу «Православная жизнь».

Владыка на примере воскресного Евангелия рассказал о том, как отличить истинную апостольскую Церковь от лжецерквей.

Митрополит Антоний подчеркнул: «В Церкви все так премудро устроено, что искомые ответы находятся на поверхности. В воскресенье мы слушали в храмах евангельский отрывок, на который стоит обратить особое внимание в преддверии грядущих событий. Слова Писания актуальны и пророческие. В них заключены ответы на наши вопросы: "Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки".

Отрывок из Евангелия от Луки, читаемый в это воскресенье в православных храмах, повествует нам о чуде, явленном Христом Своим ученикам.

Поскольку Евангелие писалось апостолами после окончания земного пути Спасителя, то оно говорит нам не только о конкретном историческом эпизоде, а отсылает нас к событиям будущего. Любая строка Евангелия невидимо связана с читающим евангельские строки, относится непосредственно к каждому и говорит о происходящем вокруг», - рассказал митрополит.

Владыка Антоний напомнил, что согласно Библии, апостолы послушали Господа и поймали множество рыб.

«Что мы наблюдаем? С помощью чудесного улова Господь указывает Своим ученикам на их будущее служение – апостольскую проповедь, учит доверять Ему. Апостольская миссия сравнивается с ловлей рыбы, а большой улов символизирует огромное количество людей, которые станут последователями учеников Христа.

Апостол Петр, увидев количество пойманной рыбы, испугался и попросил Господа оставить лодку. Ужас объял его и всех, находящихся с ним. Но далее мы видим чудо, чудо преображения: Петр справляется со своим страхом, доверяется Спасителю и следует за Ним добровольно и абсолютно сознательно.

Его никто насильно не тянет, он сам делает свой выбор – идти за Христом», - сказал он.

Управделами УПЦ подчеркнул, что «этот отрывок напоминает нам об очень важном моменте, о котором многие, возможно, забыли: о сути христианской миссии. Ее путь – честный, свободный и открытый. Никогда апостольское служение не строилось на лжи, коварстве, подавлении авторитетом или запугивании. Никогда Церковь никого насильно не заставляла следовать за Христом, это сознательный выбор и осознанный шаг каждого. И непонимание этого фундаментального принципа создает страшные искажения в умах людей. Христос предоставил выбор Петру: следовать за Ним или нет. Такой выбор Он предоставляет и всем людям.

Он говорит нам: "Не бойся", но доверие Ему только в нашей воле. Данный евангельский отрывок адресован каждому для осознания: куда и за кем мы идем.

Путь истинной апостольской миссии не спутать ни с чем. Руководимый Божиим духом, он выводит из тьмы, страхов, объединяет, преображает и спасает».

Архиерей напомнил, что темные силы действуют обманным путем.

«Дух тьмы действует обманным путем: предлагает лжемиссию, построенную на разделении и подчинении. Заблудшие души, попавшие в руки искусителей, рискуют своей вечностью, становясь игрушками в руках манипуляторов.

Каждая новая эпоха дает свой особенный крест. Сегодняшние испытания позволяют нам познать силу Божью. Ибо только тогда познается Бог, когда человек осознает всю свою немощь и бессилие в борьбе с искушениями и испытаниями. Господь до времени удерживает Свою силу, давая возможность человеку прочувствовать это, и только потом проявляет Себя.

Так человек учится смирению, начинает ожидать помощи Божией. Только в искушениях человек приобретает твердую веру и мужество. Если со смирением примем волю Божию и покоримся Господу в терпении, Он Сам выведет нас к свету», - подытожил он.