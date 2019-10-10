Лишь один аспект Минских соглашений: Берлин разъяснил "формулу Штайнмайера"

Об этом говорится в разъяснении, которое ведомство выложило на своем сайте.

"Путь к урегулированию конфликта в Украине все еще далек. Многие вопросы относительно имплементации Минских договоренностей остаются открытыми. В частности, сторонам конфликта все еще предстоит договориться относительно того, должны ли быть выведены все иностранные войска с территории восточных регионов Украины для проведения выборов, и что именно должен включать в себя особый статус для территорий на Востоке Украины", - говорится в разъяснении.

В то же время, отметили в МИД Германии, договоренность о "формуле Штайнмайера" является важным шагом, и это свидетельствует о том, что "упрямые, устойчивые дипломатические усилия окупаются".

В МИД отмечают, что в "формуле", которая была предложена в 2015 году тогдашним министром иностранных дел, а ныне федеральным президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, речь идет только об одном аспекте Минских договоренностей. Речь идет о последовательности между вступлением в силу закона об особом статусе для неподконтрольных правительству районов Луганской и Донецкой областей и проведением выборов. Формула предполагает, что закон об особом статусе временно вступает в силу в день местных выборов, а постоянным станет после положительной оценки этих выборов миссией наблюдения за выборами ОБСЕ, пояснили в МИД.

Ранее Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не ранее, чем состоится встреча в "нормандском формате".

Как сообщалось, 1 октября Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласовала текст "формулы Штайнмайера".

Президент Владимир Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться на саммите "нормандской четверки".

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания этого плана. Они считают, что сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений в сфере безопасности. То есть, вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

Источник