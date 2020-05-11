Мнение: Экс-глава налоговой службы может получить какую-нибудь должность в Зе-команде

Новый «ответственный за реформы» Михаил Саакашвили обвинил экс-главу налоговой службы Сергея Верланова в назначении на должности людей, лояльных к одесскому бизнесмену, «крестному отцу контрабанды» Вадиму Альперину.

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

Юрист напомнила, ранее Служба безопасности Украины в рамках уголовного производства по организации механизма незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен, провела у Сергея Верланова обыск. Этому предшествовало заявление бывшего министра финансов Игоря Уманского о схеме «скруток» НДС от которых госбюджет теряет 5 млрд грн ежемесячно.

«История с Сергеем Верлановым абсолютно не удивительна, а он, как и многие в орбите Зеленского имел отношение к прошлой власти и Петру Порошенко. Еще будучи Президентом, Петр Алексеевич публично выражал удовлетворение, что заместитель министра финансов Сергей Верланов (на тот период) займет должность руководителя Государственной налоговой службы. И это - до официальных результатов конкурса», - сообщила Славицкая.

Ранее Сергей Верланов был членом Общественного совета добропорядочности при Высшей квалификационной комиссии судей. Т.е. работал в структуре, ориентированной на Администрацию экс-президента, и которая либо не видела нарушения определенного судьи, либо наоборот – подозрительно рьяно их выискивала.

По ее мнению, Зе-команда наступает на одни и те же грабли, трудоустраивая людей Петра Порошенко.

«Поэтому не удивимся, если Сергей Верланов в ближайшее время займет какую-нибудь новую должность в команде Зеленского. Ну или войдет в какой–нибудь совет добропорядочности, или в конкурсную комиссию по отбору нового руководителя какой-нибудь службы. Ведь "бесценный" опыт кадров Петра Алексеевича не может пропадать даром», - резюмировала Славицкая.