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Патриарх Кирилл подарил главному храму армии древнюю икону, которая помогла в битве под Полтавой

15.06.2020 / 14:32
Патриарх Кирилл подарил главному храму армии древнюю икону, которая помогла в битве под Полтавой
Чудотворная икона Источник: Патриархия.ру
Поток верующих, приходивших к чудотворной иконе, был очень велик и в 1770-х годах доходы от Каплуновской церкви были обращены на постройку нового каменного храма

Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин освящения Патриаршего собора в честь Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил России и подарил чудотворную Каплуновскую икону Божией Матери, которая помогла победить в битве под Полтавой.

Как сообщает patriarchia.ru, старинный образ будет постоянно находиться в храме для поклонения и молитв верующих.

Патриарх Кирилл рассказал об истории святыни.

«Чудотворная икона Божией Матери Каплуновская была привезена императором Петром I в лагерь русской армии под Полтавой в начале июня 1709 года. Русские воины, как и сам царь, усердно молились ей накануне сражения. Икону носили по всему военному лагерю и благословляли ею коленопреклоненных воинов. Царь Петр в эти труднейшие минуты своей жизни с особенным благоговением, выслушав молебен перед святой иконой, три раза лобызал ее, прося у Богоматери заступления за свое находившееся в великой опасности царство», - сообщил Предстоятель.

После победы в Полтавской битве Каплуновская Божия Матерь была в Москве. Петр I богато одарил икону и отпустил ее хранителя иерея Петра Уманова домой, в Каплуновку, село, приписанное к Ахтырскому полку.

Долгое время пожертвования приходящих к чудотворной иконе шли на пособия бедным, Ахтырскому и Сумскому монастырям, а также на содержание духовных школ Белгородской епархии.

Поток верующих, приходивших к чудотворной иконе, был очень велик и в 1770-х годах доходы от Каплуновской церкви были обращены на постройку нового каменного храма.

«Здание строилось до 1798 года, но храм, как и тысячи других храмов, несмотря на великую замечательную историю, был закрыт в декабре 1929 года и вскоре разрушен. Но на этом не закончилась история иконы — она не была уничтожена, как, к счастью, не закончилась история Церкви Русской и веры православной на Руси», - подчеркнул Патриарх Кирилл и напомнил, что  именно вера наполняет жизнь не только особым смыслом, но и огромной силой, которая, по слову апостола, сокрушает царства и побеждает врагов.

Источник: Inpress.ua
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